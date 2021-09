El Hormiguero recibió en la noche de este pasado martes a Ana Peleteiro, la medalla olímpica de bronce que prometió volver con una insignia tras los Juegos Olímpicos. La atleta ganó la medalla gracias a su triple salto de 14'87m en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La diferencia nos enriquece"

La Gallega aprovechó el programa y las preguntas de Pablo Motos para aclarar la polémica que desató cuando después de ganar el trofeo corrigió a su compañero Rey Zapata en una entrevista. Zapata aseguraba que a mucha gente le molestaba que los medallistas "fuesen negros" ante estas palabras Peleteiro sentenció: "No somos de color. Somos negros. De color son ellos, que cambian de color más que el sol". Lo que pretendía Peleteiro con estas palabras era "quitar hierro al asunto"

Peleteiro tal como explicó anoche en el Hormiguero, entiende que el vídeo al estar cortado se descontextualiza y puede dar lugar a confusiones, "aunque el 99% de la gente lo entendió bien, los que han comentado cosas malas es porque ya me odiaban de antes", la joven asegura que no quiso "politizar absolutamente nada" ni dar más "bombo" al asunto para no quitar protagonismo a su medalla., y así fue, porque como comenta, a su llegada a España la gente le felicitaba, además de por su logro, también por sus palabras.

En el speech que dio en el programa de las hormigas habla también sobre su infancia y la lucha de su familia para hacerle entender que "ser negra no es malo".

,