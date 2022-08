Cuándo empiezan las clases en Madrid: vacaciones, puentes y festivos del curso escolar 2022-23

Entramos en la recta final del mes de agosto y con el inicio de septiembre llega, como cada año, el inicio del nuevo curso escolar. Los centros educativos se preparan para retomar su actividad habitual en las próximas semanas, en las que el calendario será diferente en función de cada comunidad autónoma.

En la Comunidad de Madrid el calendario escolar comenzará el próximo miércoles 7 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria, y el jueves 8 de septiembre para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP. El curso se alargará hasta el próximo 22 de junio de 2023 en todos los niveles educativos.

Durante todo el curso se contarán hasta cuatro puentes además de los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. El más particular será el del inicio del mes de diciembre, donde se encadenarán hasta seis días no lectivos consecutivos entre el día 3 y el día 8.

Primer trimestre

El inicio del primer trimestre está fijado el día 7 de septiembre para los centros de Educación Infantil y Primaria y el día 8 para los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

No será hasta el siguiente lunes, 12 de septiembre, cuando comenzarán las actividades lectivas para los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Arte en el segundo curso de ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño. Los alumnos en el primer curso de este tipo de ciclos comenzarán las clases el 22 de septiembre. El día 16 comenzarán las actividades lectivas en los centros de educación para Personas Adultas.

El primer festivo en la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre será el festivo nacional correspondiente al día del Pilar, el 12 de octubre. Unas semanas más tarde, se celebrará el primer puente del curso, que encadenará los días no lectivos del lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre, por la festividad de Todos los Santos.

A comienzos del mes de diciembre se producirá el puente más largo del curso con casi una semana completa de días no lectivos. Los días 5 y 7 de diciembre, lunes y miércoles, serán no lectivos por las festividades del día de la Constitución (6 de diciembre) y de la Inmaculada (8 de diciembre), siendo así no lectivos desde el sábado día 3 hasta el jueves día 8, ambos inclusive.

El primer trimestre terminará el día 23 de diciembre con el inicio de las vacaciones de Navidad, que se alargarán hasta el 8 de enero.

Segundo trimestre

Durante el segundo trimestre está previsto únicamente un puente, siendo días no lectivos el viernes 24 de febrero y el lunes 27 de ese mismo mes. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el viernes 31 de marzo y se alargarán hasta el 10 de abril, ambos inclusive.

Tercer trimestre

En el tercer trimestre también hay previsto un único puente, el del inicio del mes de mayo. Los días 1 y 2, lunes y martes, serán festivos por el día del Trabajo y de la Comunidad de Madrid.

El curso terminará, como es habitual, en la segunda quincena del mes de junio. Está previsto para el próximo 22 de junio de 2023.

A este calendario hay que añadir los días festivos de ámbito local que haya determinado cada municipio, que en el caso de la capital están previstos para el miércoles 9 de noviembre, por la festividad de la Almudena, y el lunes 15 de mayo, por la festividad de San Isidro.