Consejos para afrontar la vuelta al cole: cómo ahorrar en plena escalada de precios

La inflación ha alcanzado valores récord en la Unión Europea, con una tasa de inflación interanual del 9,8%., lo que afectará notablemente al comienzo del nuvo curso escolar, para el que faltan pocas semanas. El transporte, los libros de texto, el comedor y la ropa son los gastos más destacados en relación a la vuelta al cole.

Seún los datos de CONCAPA y la página web de iAhorro, las familias asumen un gasto de entre 50 y 100 euros mensuales por hijo en transporte al centro educativo, lo que representa un 36% del gasto extra que conlleva el comienzo del curso. Este gasto puede reducirse compartiendo coche entre varios niños que vayan el mismo colegio.

Los libros de texto son otro de los gastos más notables, que varía dependiendo del grado de enseñanza en el que se encuentre cada hijo y de si la comunidad autónoma o el centro subvencionan esos libros. En el caso de que no sea así, los libros nuevos de infantil conllevan un desembolso de 101,48€, los de Primaria ascienden hasta los 187,70€ y los de ESO se disparan hasta los 260,18€. El consejo más práctico es el de comprar los libros de segunda mano siempre que sea posible.

En cuanto al comedor, la alternativa de que los niños coman en casa se complica debido al gasto en transporte, si es que tienen que volver al centro educativo después de comer. El comedor es una de las soluciones a ese problema y, si no se puede afrontar ese gasto, la fiambrera sería una posible solución por la que se estima que optarán el 14% de las familias.

Respecto a la ropa, se recomienda a los padres que esperen a las rebajas, además de ir renovando el armario a los hijos de forma paulatina para no tener que afrontar un gasto inasumible. En el mismo sentido, los expertos recomiendan no pedir créditos para afrontar estos gastos a no ser que sea estrictamente necesario, comprando lo que necesitamos poco a poco.