Más de uno Alcalá 27/04/2021

Hoy comienzan a vacunarse contra el coronavirus los mayores de 70 años en los hospitales Príncipe de Asturias, el de Torrejón y del Henares en Coslada. Los vecinos del Corredor del Henares con edades comprendidas entre los 70 y 74 años serán citados para vacunarse en hospitales cercanos a sus domicilios mientras que la población menor de 70 años deberá desplazarse a Madrid, con independencia de sus patologías previas o discapacidades reconocidas. En el Centro Penitenciario Madrid II hay más de un centenar de reclusos en aislamiento preventivo tras ser detectados 14 positivos de coronavirus. En el módulo 4 no pueden salir de sus celdas y en el de ingresos, el cierre es perimetral. La mayoría de los positivos han sido ubicados en el módulo de aislamiento. El sindicato ACAIP denuncia que los funcionarios que han estado en contacto estrecho con los positivos no han sido sometidos a pruebas PCR porque no se considera de riesgo su relación con los internos. El teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz acogió ayer un acto de campaña del Partido Popular en el que la candidata a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que en la Comunidad de Madrid no hay xenofobia, odio o racismo. Desde el gobierno municipal torrejonero esperan que su modelo de mayoría absoluta llegue también a la Asamblea de Madrid. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, supervisa hoy junto a Eugenia Carballedo, la consejera de Presidencia, el almacén logístico donde se custodia todo el material para las votaciones del 4 de mayo, en la calle Euclides del barrio alcalaíno de La Garena. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto sostendrá esta mañana en la ciudad complutense un encuentro con asociaciones de empresarios, comerciantes y de restauración de la ciudad. Más Madrid acercará sus propuestas a los alcalaínos a través de Íñigo Errejón y Joan Baldoví en un acto que se celebrará esta tarde en la Plaza de la Victoria.