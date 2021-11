Más de uno Alcalá 25/11/2021

La alcalaína Plaza del Barro va a ser objeto de una intervención de mejora que busca convertirla en un espacio de mayor convivencia vecinal. El concejal presidente del Distrito II es Enrique Nogués y anima a los vecinos a presentar propuestas para esta zona del barrio de Reyes Católicos. La asociación de comerciantes ACOTA nos comunicaba hace unos días que no contaba con el permiso municipal para su tradicional ambientación musical de las calles Ángel y Talamanca durante las navidades y contactamos con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para conocer los motivos. Manuel Lafront, responsable de la concejalía de Obras, nos informa de que no ha llegado ninguna solicitud a las oficinas de registro municipales y que éste es un requisito imprescindible para cualquier acción que se desarrolle en la vía pública. En nuestro espacio “Alcalá es Universidad” descubrimos una de las actividades que despierta mayor interés entre la gente que acude a la Semana de la Ciencia: CSI Alcalá. Pablo Prego es miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Químicas y Forenses de la Universidad de Alcalá (CINQUIFOR) y nos explica cómo preparan la escena de un crimen para recrear el proceso científico forense de un asesinato hasta llegar al informe pericial final. También hablamos de la labor que realizan de sensibilización y prevención de la violencia sexual y el consumo de drogas y alcohol entre la población adolescente y juvenil. Francisco Peña nos invita a la conferencia que realiza mañana en el Museo Casa Natal y que gira en torno a su última obra “Cervantes en Alcalá”. El Profesor Honorífico Investigador de la Universidad de Alcalá y ex Catedrático de Literatura del IES Complutense de Alcalá de Henares mostrará los rincones de la ciudad complutense vinculados con la vida y obra de Cervantes y nos avanza algunos datos curiosos sobre edificios y estatuas e incluso de la propia partida de bautismo del célebre escritor. Rafael Sánchez Ferlosio, Premio Cervantes 2004, es el protagonista hoy de nuestra sección “En Ruta”. Nuestro colaborador Fernando Barbero se basa en su obra “El Jarama” para proponernos un recorrido que nos lleva al nacimiento de este río partiendo del Hayedo de Montejo de la Sierra.