Más de uno Alcalá 20/04/2021

El Ayuntamiento de Madrid reclama la retirada del volumen de residuos depositados por la Mancomunidad Este en Valdemingómez, acogiéndose al acuerdo de reciprocidad al que se llegó tras el cierre del vertedero de Alcalá. El delegado de Medio Ambiente del ayuntamiento de la capital asegura que este mes deberían ser retiradas más de 3.500 toneladas, de no ser así la sanción a la treintena de municipios del este superaría los 160.000 euros. Don Felipe y Doña Letizia preparan su visita a la sede histórica del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares este viernes para inaugurar la Biblioteca Patrimonial del Instituto. El estado de salud de Francisco Brines no permite la entrega del Premio Cervantes pero la presencia en la ciudad complutense de los Reyes de España y el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, es muy valorada desde el consistorio alcalaíno. A la investigación abierta por presuntos abusos sexuales cometidos sobre menores en Valdeavero se suma el testimonio de 2 niños más que han declarado ante los juzgados haber sufrido abusos con lo que el número de víctimas ascienden a 16, todas ellas niños de entre 3 y 13 años. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares acoge esta tarde sesión plenaria en la que el Partido Popular solicitará, entre otros, un mejor control y supervisión de los servicios de alquiler de patinetes eléctricos para que no aparezcan abandonados en mitad de aceras o carriles bici. Ciudadanos planteará la inclusión de su propuesta para el barrio Venecia en del plan de aparcamientos, un proyecto que supondría la peatonalización de la calle Gran Canal y la comunicación por ese eje del casco histórico con el río Henares. Unidas Podemos-IU reclamará atención y reconocimiento para los afectados en la comarca por el síndrome del aceite tóxico. El Colegio de Abogados de Alcalá de Henares recibe hoy la visita del consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López. El Museo Arqueológico Regional inaugura una nueva exposición temporal: Blick Mira! El ciclo de conferencias que se desarrolla en el Corral de Comedias de Alcalá continúa hoy con la ponencia de Vicente Fernández sobre el introductor de la fotografía en España, Jean Laurent.