Más de uno Alcalá 10/05/2021

La Junta de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de renovación del Auditorio Paco de Lucía de Alcalá de Henares. Desde el Ayuntamiento complutense, Alberto González nos explica que con un presupuesto de casi 200.000 euros se llevará a cabo una renovación total más que necesaria y que se realizará en los meses de verano para no alterar la actividad habitual de este espacio. Una vecina complutense ha contactado con nosotros para denunciar el estado de abandono de una de las plazas de su barrio. Toñi es vecina de El Val y lamenta la situación en la que se encuentra la Plaza de Tordesillas. Según nos cuenta, los operarios del servicio de limpieza no actúan allí y aunque ha trasladado su queja al Ayuntamiento no han visto ningún cambio allí. AEDHE y Madrid Activa se alían para impulsar la innovación y el emprendimiento en el Corredor del Henares. Con David Pozo, presidente de la comisión de I+D+I de la asociación de empresarios, hablamos de la importancia de la industria en la recuperación económica y la necesidad de realizar la transformación digital de los negocios. Un estudio realizado por el Hospital Príncipe de Asturias concluye que la vacuna de la gripe previene el infarto de miocardio en personas de 60 años en adelante y con la ayuda de uno de los médicos implicados conocemos los detalles de la investigación. El Dr. Alberto García Lledó, jefe de Cardiología del HUPA, apunta que las conclusiones del estudio pueden animar a la población a vacunarse. Descubrimos en qué consiste el programa gratuito de formación para mujeres emprendedoras que pone en marcha la Mancomunidad Pantueña. Ana Isabel de las Heras, concejala de Servicios Sociales de Torres de la Alameda, nos habla de esta iniciativa que pretende fomentar el empleo femenino. El Real Jardín Botánico Juan Carlos I amplia su horario los fines de semana y días festivos. Recorremos este pulmón verde de la ciudad complutense con su director, Manuel Peinado, para disfrutar del jardín de orquídeas, su colección de cactus o la rosaleda. Con nuestro colaborador Luis Usero continuamos aprendiendo sobre las actuales herramientas tecnológicas. En el programa de hoy hablamos del robot Sophia, el humanoide con el que los periodistas pudieron interactuar durante la jornada electoral del pasado 4 mayo.