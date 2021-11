Más de uno Alcalá 09/11/2021

El Sindicato de Bomberos considera que la situación del Parque de bomberos de Torrejón es de ruina y, ante la falta de respuestas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, interpondrán también una denuncia por la vía administrativa contra los responsables del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. El avance de las obras de sustitución de la plataforma elevada de la M300 a la altura del km 29 se ha ralentizado a la espera de los nuevos pilares que sustentarán la estructura, que estarán en Alcalá la próxima semana. Desde la Dirección General de Carreteras consideran que la actuación sigue el plan previsto y los trabajos podrían estar concluidos a finales de este año o comienzos de 2022. La Comunidad de Madrid insiste en el desdoblamiento parcial de la M119 con una rotonda sobreelevada para facilitar los necesarios accesos al nuevo desarrollo en Las Sedas ante la falta de una alternativa real al proyecto. De existir otra opción, tendría que llegar gracias la inversión de los promotores urbanísticos y comerciales de la zona garantizando un tráfico fluido y sin puntos negros en su conexión con la carretera de Camarma. La Comunidad de Madrid incide en la predisposición al diálogo aunque recuerda que al no estar aprobado el nuevo plan general de ordenación urbana, no hay alternativa posible. La nueva dotación presupuestaria para el IES Francisca de Pedraza de 1.000.000 de euros permitirá habilitar el nuevo gimnasio pero no las nuevas 16 aulas necesarias para el inicio del curso que viene. El gobierno local solicitará información sobre el plan previsto y la finalización del centro sin nuevas demoras. El grupo de concejales de Ciudadanos solicita la modificación del presupuesto regional para que quede contemplada la finalización del instituto, posición también defendida desde Unidas Podemos – IU.