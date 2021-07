Más de uno Alcalá 09/07/2021

Miguel Ángel Lezcano ha sido designado nuevo Secretario de Organización de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y charlamos con él unos minutos para conocer cómo afronta esta nueva responsabilidad dentro del partido. El portavoz municipal en Alcalá de Henares de la formación naranja sigue apostando por el municipalismo y se ha plantea como objetivos reforzar el proyecto político de Ciudadanos y devolver la ilusión a los madrileños. La Plataforma por la Escuela Pública de Alcalá de Henares ha emitido un comunicado de apoyo a la dirección del IES Complutense ante la polémica surgida tras la suspensión de empleo de uno de sus profesores. Cecilio Mera, portavoz de la PEPAH, nos traslada sus dudas sobre muchas de las afirmaciones vertidas durante estos días y pide respeto hacia el expediente abierto con el que se trata de aclarar los hechos. Ya está en marcha en Torrejón de Ardoz un proyecto piloto de monitorización remota de los usuarios del servicio municipal de teleasistencia. Rubén Martínez, concejal de Bienestar en el Ayuntamiento torrejonero, nos detalla el funcionamiento de esta herramienta que permite prevenir accidentes domésticos y saber en todo momento cómo se encuentran los mayores y dependientes que cuentan con este servicio. Este sábado tiene lugar en Alcalá de Henares la segunda acción de una campaña municipal contra el consumo de alcohol al volante, en colaboración con la Policía Local. Blanca Ibarra, edil de Salud en la ciudad complutense, nos explica la importancia del trabajo que realizan los Comandos Nocturnos a la hora de informar y concienciar a los jóvenes en el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Los amantes del motor y los coches clásicos tienen este fin de semana una cita en la ciudad complutense con "Cunda Squad”. Rodrigo García es uno de los miembros de este grupo de jóvenes aficionados a los automóviles clásicos y su restauración e invita a los oyentes al evento que realizan este domingo. Comienza este sábado la propuesta musical “Verano en Meco” y es la banda alcalaína The Royal Flash la encargada de abrir el ciclo en el Parque de la Dehesa junto a Ruta 57. Miguel Ángel Marshall nos traslada la ilusión de la banda al volver a pisar los escenarios y desvela que el público asistente va a poder escuchar sus nuevas canciones. César Gallego nos trae un viernes más toda la oferta de música en directo en su agenda musical. Entre las opciones musicales destacan la actuación de The Royal Flash y Ruta 57 en Meco, la música country de Chisum Cattle Co. o el tributo a Judas Priest de The Halford Experience. Exposiciones, danza contemporánea, cine de verano y musicales son algunas de las propuestas incluidas en nuestra agenda cultural para aquellos que todavía no tengan planes para estos días y terminamos el programa con la reflexión de Cirilo Luis Álvarez. Los versos de “Como hizo el alma de Chanquete” trasladan a nuestros oyentes a una época en la que Alcalá de Henares contaba con múltiples cines de verano, repartidos por diversos puntos de la ciudad.