Más de uno Alcalá 09/06/2021

11 localidades de la zona de la Campiña y el Corredor del Henares han decidido suspender sus fiestas patronales y populares al no poder asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios de coronavirus. Pedro Valdominos, alcalde de Camarma de Esteruelas, nos cuenta que si habrá un programa alternativo de actividades culturales y lúdicas con aforos controlados para los vecinos del municipio. Otra de las localidades que han cancelado sus fiestas es Daganzo de Arriba. El regidor daganceño, Manuel Jurado, nos explica que la falta de garantías sanitarias hace que este año vuelvan a quedarse sin las celebraciones en honor a San Antonio de Padua, especialmente porque la vacunación no ha llegado todavía a los vecinos más jóvenes. Contactamos con la AAVV Espartales Sur para conocer su opinión sobre las mejoras que planea realizar el Ayuntamiento de Alcalá en el arroyo Camarmilla y su entorno. Juan José Manzanares, su portavoz, lamenta que no se ha contado con ellos para definir el proyecto y nos describe algunas de los problemas que detectan en el barrio, como la limpieza, el alumbrado público o las ocupaciones de viviendas. Este jueves un eclipse solar anular podrá verse desde España, aunque de forma parcial. ¿Cuándo es el mejor momento para verlo?, ¿Qué se podrá observar? Resolvemos nuestras dudas con la ayuda de Manuel Talero. El socio de la Agrupación Astronómica Complutense nos ofrece también una serie de recomendaciones para disfrutar de forma segura de este fenómeno. Hoy en “Quijotes Anónimos” descubrimos los inicios artísticos de Manu Cardiel, el creador de los murales de la Plaza Andrés Manuel del Río o el CEIP Infanta Catalina. Pese a terminar la carrera de Arquitectura, el encargo del mural de la calle Torrelaguna hizo que diera un giro a su trayectoria profesional y centrarse en este arte urbano. Celebramos el Día Internacional de los Archivos y nos desplazamos hasta las instalaciones del Archivo Central del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el Paseo de Aguadores de Alcalá de Henares. Charlamos con su directora, Elena Sotelo, de los fondos que se ubican en sus instalaciones desde mediados del siglo pasado. Mañana arranca la XX edición de Clásicos en Alcalá, rebautizado como Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Su director, Mariano de Paco Serrano, nos avanza los montajes que podremos disfrutar hasta el 4 de julio y el resto de actividades programadas.