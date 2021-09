Más de uno Alcalá 07/09/2021

El curso escolar 2021-2022 comienza hoy para el segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Entre las novedades, en Alcalá de Henares se produce la integración de centros educativos en el distrito II, Torrejón de Ardoz realiza su apertura oficial este mediodía en el CEIP Ramón Carande y entre las escuelas infantiles se produce un cierre en Ajalvir y una apertura en Daganzo. Las comisarías de Alcalá y Torrejón han colaborado en el dispositivo de la Policía Nacional que ha permitido la detención de 23 integrantes de las denominadas bandas latinas y ha logrado desmantelar el grupo con el que los Dominican Don`t Play pretendían extenderse desde Torrejón a todo el Corredor del Henares. En la capital han sido detenidos 12 miembros de la banda de los Trinitarios y en la comarca del Henares otros 11 de los DDP. Podemos Torrejón expone sus alegaciones al plan de movilidad sostenible presentado por el ayuntamiento torrejonero. Sostienen que el documento propuesto no responde a las sugerencias ni necesidades de los vecinos al no haberse convocado una mesa de la movilidad y tampoco está previsto un observatorio que supervise el cumplimiento del plan. Comienzan las obras en el acceso a la Ciudad del Aire de Alcalá de Henares, lo que supone el corte del carril interior de la glorieta que da acceso al barrio. Se amplía hasta los 279.000 euros la inversión para la rehabilitación de la pasarela sobre las vías del tren a la altura de la calle Gaceta en Alcalá de Henares. El presupuesto inicial resulta insuficiente al ser precisos trabajos sin andamio y en horario de no circulación de trenes. Javier Rodríguez, secretario general de los socialistas complutenses y alcalde de Alcalá, renuncia a la presidencia del Comité Regional de Ética del partido al posicionarse a favor de la candidatura de Juan Lobato para liderar al PSOE madrileño. CC.OO y UGT convocan hoy una concentración a las 11 horas en la Plaza de la Villa de Cobeña como muestra de solidaridad con la familia y compañeros del último fallecido en accidente laboral en la comarca, un alcalaíno de 20 años que perdió la vida la semana pasada al quedar atrapado en una troqueladora de una empresa de Cobeña.