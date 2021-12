Más de uno Alcalá 01/12/2021

Las comisarías de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz quedarán integradas en el plan de seguimiento y control de bandas juveniles establecido desde la Delegación del Gobierno en Madrid. Desde el gobierno complutense se aboga por una colaboración discreta que no conceda protagonismo a estos grupos. Hasta la delegación del gobierno en Madrid llega el presunto delito de odio ocurrido ayer en Pezuela de las Torres. El portavoz de IU en el municipio ha trasladado hasta la Delegación del Gobierno en Madrid un presunto delito de odio. Juan Balado denuncia una escalada de odio contra su ideología política, especialmente tras quedar ayer sus dos coches calcinados como consecuencia de un ataque que vincula con grupos de extrema derecha. El coronavirus avanza en la comarca del Henares. Las incidencias acumuladas más elevadas se encuentran en Olmeda de las Fuentes, Anchuelo, Torres de la Alameda, Cobeña y Valdeavero. Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares arrojan cifras entorno a 130 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La Comunidad de Madrid No contempla restricciones en aforos u horarios pero desde la Consejería de Sanidad se podrían plantear nuevas medidas para contener el repunte de contagios de coronavirus, centradas en la realización de test y el avance de la vacunación. Este medio día los sindicatos CC.OO y UGT se concentrarán en Mejorada del Campo en recuerdo del trabajador fallecido en un accidente laboral el pasado viernes y reclamarán el cumplimiento de las medidas de prevención que eviten este tipo de accidentes. Para el PSOE de Alcalá, la integración en el gobierno de los 6 concejales de Ciudadanos abriría un nuevo horizonte de estabilidad que permitiría desarrollar proyectos estratégicos para la ciudad al menos hasta el final de la legislatura en 2023. El preacuerdo alcanzado requiere de la validación desde la militancia socialista alcalaína, que votará el próximo 12 de diciembre sí o no al acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Miguel Ángel Lezcano ha recibido la cruz de la dignidad de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por su trayectoria como Guardia Civil.