Vilanova es posiciona com a punt neuràlgic de la nàutica amb les preliminars de la Copa Amèrica de vela

L'actualitat informativa del Garraf i l'Alt Penedès, amb Núria Mora. Entrevista amb Jaume Ballbé, president del Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú, amb qui comentem què suposarà per a la ciutat i per al club la celebració de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica que tindrà lloc al setembre, quatre dies on l'avantguarda de la vela internacional es reunirà a Vilanova.