Uns 300 edificis inspeccionats presenten lesions greus

El Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) xifra en 303 els edificis que presenten lesions greus a la ciutat. Es tracta d'un 30% dels immobles inspeccionats d'una mostra de 551.

Dels 303, poc més de la meitat -163- suposen un risc per a les persones. D'aquests, han fet obres per reparar les deficiències greus 64 immobles. "Gairebé sempre es tracta de problemes puntuals, no generalitzats, a excepció de dos casos que no implicaven cap risc per a l'immoble", asseguren des de col·legi.

També afirmen que l'esfondrament de l'edifici del carrer Unió d'aquest dilluns posa de manifest que és necessària una "veritable cultura" de la conservació i el control per part dels tècnics municipals.