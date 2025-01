Tret de sortida a la Regió Mundial de la Gastronomia

La Gran Festa de la Calçotada de Valls ha encetat aquest diumenge la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia de Catalunya. La mostra de coure calçots, el concurs de menjar-ne o el de cultivadors han atret més de 30.000 persones a la ciutat, segons la Cambra de Comerç de Valls.

Paral·lelament, enguany la festa ha estat l'encarregada d'encetar la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia de Catalunya, un reconeixement que segons el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, serà un "punt d'inflexió" per tot el que envolta la calçotada. Entre altres propostes, està previst que se celebri una calçotada a Montserrat, una calçotada simultània internacional, un fòrum de la calçotada i un simposi de cuina dedicada a aquest plat. Es tracta d'una iniciativa amb què preveuen internacionalitzar encara més el producte i l'àpat.

Una visió compartida amb els productors, que veuen en el reconeixement una revaloració dels productes de proximitat. "Tot allò que serveixi per fer arribar el treball i els calçots arreu és fantàstic", ha remarcat Dalmaci Clofent, president de la IGP Calçot de Valls. Pel que fa a la collita d'enguany, Clofent s'ha mostrat optimista per superar els 18 milions d'unitats de l'any passat, en un moment en què el calçot es ven al públic a un preu d'entre 0,18 i 0,20 cèntims, un valor "raonable". Tot plegat, permet veure amb "esperança" el futur de la IGP, just en el moment en què la denominació commemora 30 anys d'història.