Tot a punt pel tall ferroviari

Des d'aquest dimarts i fins el pròxim 1 de març el tram de via del corredor mediterrani entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona quedarà completament tallat per les obres d'adequació del túnel de Roda de Berà, on el gestor d'infraestructures ferroviàries Adif ha d'instal·lar el tercer carril perquè hi puguin circular combois d'ample internacional. Això deixarà sense servei ferroviari les estacions de Torredembarra i Altafulla i farà acabar els serveis regionals que tenen sortida a les Terres de l'Ebre fins a Tarragona.

En un context d'intensificació de les queixes i protestes dels usuaris davant les deficiències del servei en aquest tram, malgrat la implementació de la doble via al corredor mediterrani, Renfe haurà de fer front ara a les limitacions d'una obra que trastocarà aquest ja fràgil sistema de mobilitat pública que connecta les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona amb l'àrea metropolitana de Barcelona.

Amb aquest context. Renfe preveu organitzar 611 expedicions d'autobusos amb 30.500 places diàries per superar el tall ferroviari. El pla alternatiu que ha dissenyat la companyia es posarà a prova des de la matinada d'aquest dia 1 d'octubre amb l'objectiu d'intentar garantir la mobilitat de milers d'usuaris de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona. S'han habilitat dos parades de busos a Tarragona ciutat i a les estacions de tren de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca, per connectar amb Sant Vicenç de Calders, d'on sortiran i arribaran els trens de Barcelona.

El pla anunciat per Renfe es complementa amb un reforç de 40 auxiliars d'informació i atenció al client a totes les estacions afectades, així com un dispositiu específic en cada punt de transbord. A banda, s'ha posat en marxa el compte @RodObresBera a la xarxa social X per informar de l'estat del servei mentre duri el tall ferroviari. A través d'aquest compte, que ja està operatiu, els usuaris podran conèixer en temps real totes les afectacions en el servei de Rodalies mentre estigui actiu el pla alternatiu de transport.