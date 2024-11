Tornada a la normalitat

La dana que ha creuat Espanya de nord-est a sud-oest entre dimarts i dimecres ha deixat 131 litres per metre quadrat a Ulldecona i 103 a Alcanar. La pluja s’ha concentrat bàsicament a Terres de l'Ebre, a les comarques del litoral i prelitoral, amb pluja que ha superat els 20 litres i amb màxims de més de 100 litres al sud del Montsià, on puntualment dimecres van caure més de 40 litres en 30 minuts. A més d'Ulldecona i Alcanar, a Mas de Barberans (Montsià) es van recollir 94 litres, i als Ports (Baix Ebre), 81.

Ulldecona

L'Ajuntament d'Ulldecona i els pobles pedanis feien balanç aquest dijous al matí de l'impacte d'aquesta segona dana al municipi en una setmana. Els aiguats es van produir sobre de les deu de la nit d'aquest dimecres, amb rècords de registres, per exemple als Valentins, on van caure més de 40 mm en mitja hora (123 mm en tot el dia). Això va embassar el barranc de Sorolla que creua el nucli urbà i va provocar inundacions a les cases de quatre veïns. En les tasques per ajudar-los a treure l'aigua, una persona va caure i es va trencar la mà. Desenes de camins de terme d'Ulldecona han quedat greument malmesos, dos veïns van ser desallotjats preventivament que ja poden tornar a casa i el pantà està desembassant perquè s'ha omplert.

Alcanar

Els veïns d'Alcanar s'han afanyat a retirar l'aigua i les restes de fang de la tempesta d'aquest dimecres a la nit. En mitja hora, l'aiguat torrencial deixava 43,2 litres al municipi, si bé no ha provocat danys personals. El centre del poble és el que s'ha vist més afectat per les precipitacions, especialment baixos i locals. En una reunió telemàtica entre l'alcalde d'Alcanar i el president de la Generalitat s'ha acordat que el Govern participarà en la pròxima taula tècnica convocada pel consistori canareu a finals de desembre per analitzar les mesures preventives que cal aplicar a la localitat per fer front als aiguats. A més, el batlle ha demanat que es destinin els recursos humans i tècnics especialitzats en pluges torrencials.