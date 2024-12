El sector pesquer es reivindica al Parlament

“Al final el mar estarà ple de peix i el que no hi haurà seran pescadors”. Aquest ha estat el missatge que ha llançat el president de la Federació Territorial de Confraries de Tarragona, Eusebi Rosales, que ha comparegut aquest dimarts al Parlament per valorar l’acord europeu sobre pesca assolit fa una setmana.

El sector, de nou, ha criticat el pacte i ha manifestat “preocupació i estupefacció” per la situació a la qual es veuen abocats. “El problema neix a Brussel·les, però es fa gran a Madrid”, ha denunciat el secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Mario Vizcarro. En aquesta línia, ha reiterat que l’acord posa en risc la seva “supervivència” i ha demanat “claredat i transparència” sobre les mesures.

Per la seva banda, el president del Gremi de Peixaters, Àlex Goñi, ha alertat que en els últims quatre anys Catalunya ha perdut un 25% de peixateries i hi ha comarques que ja no en tenen.

Els grups parlamentaris han mostrat el seu suport al sector i s’han compromès a fer “front comú” i treballar per “revertir” la situació.