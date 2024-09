Realitat virtual per rebre teràpia

Un projecte pioner tractarà trastorns alimentaris amb realitat virtual i connectivitat avançada. L’impulsen el CISTE (Centre d’Innovació i Simulació en Salut) de la URV i la Fundació Pere Mata a les Terres de l’Ebre. Joves d’entre 12 i 24 anys de l’entorn rural rebran els equips de realitat virtual i connectivitat avançada, incloent-hi 5G on sigui possible.

D’aquesta manera rebran teràpia immersiva des de casa connectant-se, a temps real i amb ulleres de realitat virtual, amb professionals de salut mental. La realitat virtual és una “una eina terapèutica innovadora” que en el camp de la salut mental facilita crear “un entorn segur, controlat i d’exposició gradual”, per a millorar el control de l’ansietat.

El projecte, que durarà un any, té per “objectiu principal” millorar el control de l’ansietat en adolescents amb trastorns de la conducta alimentària amb una intervenció psicoterapèutica immersiva amb realitat virtual. Aquesta tecnologia permet crear “un entorn immersiu” que “facilita la reflexió i el control emocional” en pacients que pateixen situacions d’estrès significatiu associat als seus Transtorns.

Amb les ulleres de realitat virtual es podran fer teràpies a temps real supervisades per professionals de manera remota. S’assegurarà connexions d’alta velocitat i baixa latència en la comunicació, amb un temps mínim de retard entre l’enviament i la recepció de les dades, fet “crucial” en les teràpies visuals per assegurar una experiència “òptima i efectiva”. Els pacients no hauran de desplaçar-se.