Els bombers han desallotjat de forma preventiva els onze veïns de dos edificis del carrer Unió de Tarragona després de les esquerdes que s'han detectat. Es tracta, concretament, dels immobles situats als números 3 i 5 d'aquesta via, a tocar de la Rambla Nova.

Els bombers rebien l'avís després que un paleta comprovés que la teulada presentava perill d'esfondrament. La jàssera del pis superior de l'edifici del número 3 ha cedit sota el pes dels dipòsits de l'aigua. Segons el cap d'intervenció dels Bombers, Robert Zaera, es tracta d'una "patologia greu, potencialment evolutiva i amb capacitat de generar un col·lapse" i, per això, s'ha optat per apuntalar d'emergència l'estructura.

Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subratllat que es tracta d'un edifici "molt antic" i ha lamentat que "segurament, no sigui habitable durant molt de temps fins que no es faci algun tipus d'actuació".

Pel que fa al trànsit del carrer Unió, el batlle ha afirmat que "en principi no n'hi haurà" afectació, però que "per precaució" ja s'han pres mesures, sobretot, pel que fa als actes que havien de passar per la via en el marc de la festa major de Santa Tecla, com és el cas del correfoc.