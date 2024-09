Fiscalia arxiva la investigació sobre els vessaments de pèl·lets a les platges

Fiscalia de Tarragona ha arxivat la investigació sobre els vessaments dels pèl·lets a les platges de Tarragona, Salou i de La Pineda de Vila-seca - que és la que en concentra més-. El ministeri públic argumenta que no s'ha pogut obtenir "molta informació" sobre l'origen dels pèl·lets ni quan van ser vessats. Per aquest motiu, sosté, "no s'han pogut atribuir episodis concrets" a les dotze empreses inspeccionades "ni fixar un temps a cada un d'ells que sigui inferior al termini de preinscripció".

A més, el fiscal subratlla que les investigacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i els Agents Rurals no han permès detectar un abocament "amb entitat suficient" que suposi un "comportament delictiu" per part de les empreses investigades.