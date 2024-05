Desarticulen un grup criminal que feia desocupacions extrajudicials

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que actuava sota l'aparença d'una empresa legal per realitzar desocupacions extrajudicials. S'han detingut 16 persones i se n'investiguen 11 més.

Els 16 detinguts tenen entre 27 i 59 anys d'edat. Cinc d'ells acumulen diversos antecedents per coaccions, amenaces, tracte degradant, lesions, danys, robatoris amb força o salut pública. La causa està oberta pels delictes de lesions, violació de domicili, danys, coaccions, assetjament, robatori amb força, amenaces, contra la integritat moral en l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, descobriment i revelació de secret, falsificació de document públic, robatori amb violència i pertinença a organització criminal.

Antiokupa Tarraco havia actuat en més de 60 punts de Catalunya amb mitjans coactius i violents per expulsar els inquilins dels domicilis a canvi de rebre diferents quantitats de diners per part dels propietaris. L'empresa investigada utilitzava la cobertura d'un despatx d'advocats per donar aparença de legalitat a les seves actuacions. De fet, el propietari d'aquest bufet d'advocats era soci de l'empresa juntament amb el detingut com a líder la organització, segons han detallat els Mossos d'Esquadra. En paral·lel, alguns dels clients participaven activament de les accions, eren coneixedors dels mètodes emprats i es van convertir en col·laboradors necessaris de l'organització.

Els arrestats actuaven en alguns casos moguts per l'odi i la discriminació per motiu d'origen, raça o ètnia, i eren especialment violents i expeditius contra persones de determinat origen. Dos dels arrestats ja han entrat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el TSJC.