Cós Blanc Salou: La festa del confeti més gran del sud de Catalunya

Considerada la festa més gran del sud de Catalunya, forma part de la Festa Major d’Hivern i tornarà a omplir els carrers de la ciutat de llum, música i una autèntica pluja de confeti que compta amb més de 40 professionals de la comunicació acreditats. Es podrà veure en directe per TAC12.

La previsió d’assistència és d’unes 50.000 a 55.000 persones, que gaudiran d’un espectacle inoblidable. Vint-i-dos canons llançaran 25 tones de confeti ecològic i biodegradable.

El trasllat al Passeig Jaume I es va fer per millorar la seguretat i l’experiència tant dels participants com del públic. Un total de 28 colles formaran part de la desfilada, que començarà a les 19:00 h i recorrerà diversos punts del centre de la ciutat: Carrer del Mar, carrer Major, Carrer Josep Carner i Passeig Jaume I, fins a tornar al carrer Major.

La festa comptarà amb una infraestructura impressionant: 29 torres de llum, 200 punts de so i 250 focus, creant un espectacle visual i sonor únic, conduït per Juanma Hidalgo. A més, s’ha adoptat una mesura de protecció de la sorra de la platja, amb una malla que separa el Passeig Jaume I del punt d’inici de l’arenal, per evitar que el confeti arribi a la platja.

Espai adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

Amb la voluntat de fer la festa més inclusiva, s’habilitarà una zona especial per a persones amb dificultats de mobilitat o que necessiten cadira de rodes. Aquest espai estarà situat a la plaça davant de l’Hotel Blaumar, garantint així que tothom pugui gaudir de la festa amb total comoditat i visibilitat.

Punt Violeta i Multicolor

La festa també posarà especial atenció a la seguretat i la inclusió. Per aquest motiu, s’instal·larà un Punt Violeta i Multicolor a l’envelat del Passeig Jaume I, que estarà operatiu les nits del 31 de gener i 1 de febrer, així com durant tota la jornada del Cós Blanc.

Aquest espai tindrà com a objectiu informar, assessorar i acompanyar davant qualsevol situació d’agressió o discriminació masclista o LGTBIfòbica, promovent així unes festes lliures de violència i inclusives per a tothom.

Reforç de seguretat

Per garantir el bon desenvolupament de la festa, es mantindran talls i restriccions de trànsit al carrer Major i al Passeig Jaume I. A més, s’ha previst un dispositiu especial de seguretat per assegurar que l’esdeveniment transcorri amb total normalitat.

[[H3:L’esperit de Salou]]

El Cós Blanc és molt més que una festa, és un símbol d’identitat per a Salou, una explosió d’alegria, música i confeti que uneix a residents i visitants en una celebració única.

Amb un ambient vibrant i una organització impecable, aquesta festa s’ha consolidat com la més esperada de l’any i una cita imprescindible al calendari festiu de Catalunya.

Aquest dissabte, al vespre, el Cós Blanc tornarà a brillar i demostrarà, una vegada més, per què és la festa més gran del sud de Catalunya.