La Cimera Social de l'Aigua abandona la Taula Nacional

Més d'una quarantena de representants de la trentena d'entitats ambientalistes, ecologistes, associacions veïnals i operadors públics de tot Catalunya han treballat aquest cap de setmana des de Castell del Falset, el museu comarcal, en la quarta Cimera Social de l'Aigua, una cimera que ja no tornarà a asseure's a la Taula Nacional del Govern.

Els participants s'han mostrat cansats de "la inoperativitat i la falta de transparència" de l'òrgan. Les entitats ambientalistes exigeixen que no es confongui la sequera actual amb "la poca disponibilitat d'aigua crònica" de Catalunya i demanen "un exercici de responsabilitat" i defugir " triomfalistes" després de les

La Cimera estableix la interconnexió de xarxes i els transvasaments han de ser línies vermelles en les negociacions per formar govern i han elaborat un decàleg de propostes que faran arribar als grups parlamentaris. Al document, entre d'altres, es reclama aturar tots els projectes urbanístics i de desenvolupament econòmic, com el Hard Rock o la planta de Lotte a Mont-roig del Camp, fins que no hi hagi una nova panificació hídrica contra l'escassetat crònica de Catalunya.

D'altra banda, la Cimera es reivindica com a "actor legítim" per participar activament en la planificació de nou cicle 2028-2033 de les conques internes.