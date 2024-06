Arrenca un nou Turismar amb aire renovat

El nou Turismar referma el compromís amb els seus orígens com a fira de promoció que vol recuperar la seva essència com a dinamitzadora de l’activitat econòmica, turística i social del municipi a les portes de la temporada d’estiu.

Aquest 2024 el Turismar, que tindrà lloc entre el 21 i el 23 de juny, s’organitza al voltant de tres grans eixos i espais. En primer lloc, la remodelada plaça dels Germans Trillas acollirà la zona gastronòmica. Un espai on poder gaudir del temps de lleure, d’oci i bon veïnatge amb una programació de tastos i maridatges de restauradors i productors del territori. Un espai per dinamitzar i fomentar el producte local, i acompanyat d’esdeveniments musicals adreçats a públic infantil i familiar.

Coincidint amb la inauguració de l’edifici del Tabaris, a la plaça del davant, s’ha previst, en segon lloc, una zona d’exposició firal amb representació d’empreses d’activitats esportives i de biodiversitat, així com estands d’informació turística. Tot plegat, combinat amb propostes per promoure i conscienciar sobre la protecció del medi ambient a les platges i l’entorn natural del Vendrell. D’altra banda, s’han programat visites guiades i portes obertes al Tabaris per conèixer la sala dels mosaics de Santiago Padrós, a l’espai coworking i al museu, entre d’altres espais.

I a la sorra de la platja hi haurà el tercer espai del Turismar d’enguany: l’espai de la música. Al seu gran escenari es podrà gaudir de concerts i actuacions musicals de diferents estils amb què acabar de forma animada i divertida aquests primers dies d’estiu. Hi actuaran Contradirección, Abba The New Experience, Mediterranean Guitars, Hola, Raffaella! i Cocktail Tributov, i hi haurà finals de festa amb els dj Rock and Bolo i Bert. I també s’ha programat un espectacle musical per a tota la família basat en la pel·lícula La Sirenita.

El regidor de Fires, Christian Soriano, ha destacat que “el Turismar recupera la seva essència a les portes de l’estiu amb una imatge renovada i fresca, amb una aposta pels productes i productors de Km0 i amb una programació d’esdeveniments d’oci per a tots els públics”.

Com a novetat, els tres dies del Turismar hi haurà un servei de bus gratuït que comunicarà l’Estació d’autobusos del Vendrell i la plaça dels Germans Trillas de Coma-ruga. Els bitllets gratuïts es podran aconseguir als establiments següents: El 7 de vi i El Cau del vi.

Aquest any, a més, també es recuperarà la hissada de la Bandera Blava com a símbol de reconeixement de la seva qualitat, gestió ambiental i Serveis de les platges del Vendrell: Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs. La regidora de Platges, Marta Tobella, ha mostrat la satisfacció per la recuperació de la Bandera Blava “que s’hissarà en el marc del Turismar, que és la festa de benvinguda a una temporada d’estiu que esperem que sigui excel·lent”.

Per la seva banda, la regidora de Turisme, Silvia Vaquero, ha posat de relleu que “el Vendrell és un municipi turístic en clau de natura i en clau cultural, i en aquest Turismar es mostrarà tot el seu potencial perquè sigui triat com a destinació per passar les vacances o uns dies de descans”.