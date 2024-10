Acusen Rosa Peral d'ordenar l'agressió a una funcionària de la presó de Mas d'Enric

Informes de funcionaris penitenciaris acusen Rosa Peral, condemnada pel cas de la Guàrdia Urbana, d'haver ordenat i planificat l'agressió a una funcionària de la presó de Mas d'Enric el passat 21 de juliol, segons ha avançat el diari 'Segre'. Aquests informes s'han dirigit a la direcció de la presó. Els sindicats van denunciar que una interna va agredir una treballadora arrossegant-la, "asfixiant-la amb un cordill" i arrencant-li cabells.

Els fets van tenir lloc cap a les 11.45 hores del matí, quan la funcionària va impedir a la reclusa sortir del mòdul per anar al pati a barallar-se amb una altra interna. Peral hauria organitzat aquesta agressió i l'hauria pagat amb tabac i droga. Es van convocar concentracions de rebuig tant a Mas d'Enric com a Ponent en protesta per aquesta agressió, ja que la treballadora és de Lleida.