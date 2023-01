La Via Augusta renaixerà amb una ruta cicloturística cultural

La iniciativa s'ha presentat a FITUR, en el marc de promoció de la ciutat. La ruta, que es desenvoluparà en els pròxims dos anys amb fons europeu, resseguirà l’antic traçat romà amb un recorregut vinculat als jaciments romans en 1.600 quilòmetres.

Així, s'hi afegiran quinze pobles d’Andalusia, Castella la Manxa, Múrcia i Catalunya. Segons l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, és un recorregut "que s'adapta al present mitjançant la revalorització sostenible i inclusiva de l'itinerari històric".

En aquesta línia, ha apuntat que espera que el carril bici que uneix Tarragona i Altafulla estigui operatiu "en un temps raonable".

La ruta al detall

Des del germen de la Ruta Bética Romana, el nou producte turístic recorre els municipis andalusos de Santiponce, Carmona, Osuna, Almodóvar del Río, Còrdova, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Écija, Marchena, Cadis i Baena; i s’estén cap a Castella-la Manxa passant per Lezuza, per la Regió de Múrcia fent parada a Cartagena, i per Catalunya, amb Tarragona, en un sentit ampli, ja que la ruta recorre el patrimoni i els paisatges de les poblacions de la mateixa ciutat i d’Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Berà.