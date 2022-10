Tot a punt pel simulacre

El simulacre, que afectarà 65.000 persones de les àrees de Tarragona, la Canonja, Vila-seca, Salou i Reus, es farà a partir de les 18:30 de la tarda quan començaran a sonar vint de les 45 sirenes que Protecció Civil té instal·lades al voltant dels polígons petroquímics, aprofitant que és una de les franges horàries del dia amb més mobilitat. Així, es comprovarà la reacció dels ciutadans i dels comerços locals. També hi participaran centres comercials i PortAventura. Les vint sirenes que sonaran agafen l'àmbit d'incidència del fals accident, el qual simularà una fuita de clor en una empresa del polígon petroquímic sud.

Per primera vegada, els ciutadans rebran un missatge de telefonia, que emetrà un senyal sonor, per alertar-los de l'incident simulat. L'avís estarà actiu des de les 18:30 fins a les 18:50, quan està previst que acabi el simulacre. Els textos s'enviaran en català, castellà i anglès i s'enviaran a totes les persones amb cobertura que estiguin a la zona de la suposada emergència, que comprèn un radi de 42 quilòmetres quadrats.

REUNIONS I INFORMACIÓ

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacat que s'han fet 21 reunions amb entitats veïnals, comercials i ajuntaments del territori per informar sobre el simulacre i que continuaran organitzant trobades per fer més accessible la informació sobre com s'ha d'actuar en cas d'accident químic. A la vegada, s'han imprès 40.000 fulletons i 13.000 cartells sobre la prova i què fer en cas d'emergència, així com vídeos i càpsules.

Alhora, al web de Protecció Civil s'ha penjat un manual per a la població sobre com actuar en una emergència química i que inclou un tutorial per tal que les persones que tinguin un telèfon mòbil antic puguin configurar-lo per rebre els avisos d'emergències com el que es farà servir en el simulacre. Els aparells més nous ja tenen el sistema activat per defecte. Aquest sistema Cell Broadcasting s'estrenarà a Catalunya durant la prova.

La informació ha de permetre que els ciutadans que a aquella hora siguin al carrer puguin confinar-se ràpidament. Així, segons ha detallat el responsable territorial de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, si es produís un núvol tòxic una persona que es confinés a casa amb portes i finestres tancades reduiria a únicament un 10% els efectes de la toxicitat; mentre que si les finestres del domicili estiguessin obertes el nivell s'incrementaria fins al 30%. En aquest sentit, Cabello ha apuntat que també caldria apagar els aparells de climatització i intentar evitar quedar-se en un cotxe. En el cas del simulacre del 2 de novembre, Cabello ha instat els usuaris del transport públic a que baixin del vehicle i intentin tancar-se a un edifici. Una mesura que també és recomanable per als conductors de vehicles privats.

A posteriori, la ciutadania, les empreses i les entitats podran omplir una enquesta en la qual podran valorar el simulacre i detallar com han actuat ells mateixos i si han detectat alguna mancança. De cara al 2023 es farà un altre simulacre, en aquest cas al polígon nord.