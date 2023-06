Tarragona i Salou restringeixen l'accés a les dutxes de les platges

L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que tancarà les dutxes i els rentapeus de les platges aquest estiu davant la nova situació d'alerta per sequera. També s'ha plantejat que s'anul·li la revetlla remullada de Sant Magí. Una decisió que haurà de ser validada pel nou govern.

El passat 5 de juny, molts municipis van entrar en alerta per sequera. En aquest sentit, hi ha diverses limitacions i restriccions que són de caràcter obligatori per a tots els municipis i indústries connectats a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona.

Entre el conjunt de mesures platejades per l'ACA en aquells municipis que es troben en situació d'alerta per sequera destaquen la limitació del reg en les zones verdes, la prohibició de l'ompliment de les fonts ornamentals i piscines, així com la reducció dels serveis de neteja urbana, entre altres.