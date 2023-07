Interior farà un nou simulacre del Plaseqta

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat un nou simulacre de risc químic per al pròxim 30 de novembre que afectarà les 200 empreses i els 3.000 treballadors del polígon de Constantí, que s'hauran de confinar.

Segons ha explicat el conseller, tot i la gran concentració d'activitats i empleats en aquesta àrea, la majoria de les empreses "no estan obligades a tenir plans de protecció". En aquest sentit, l'objectiu de la Generalitat és donar resposta a les inquietuds del sector.

Amb la voluntat que tothom conegui l'operativa, es simularà una fuita tòxica en una de les indústries químiques del polígon. En aquest sentit, s'activaran les sirenes de risc químic, ubicades a Mas Ventura i a l'Avinguda Europa, i també s'enviarà un missatge d'avís als telèfons mòbils.

L'objectiu final és posar a prova tot el procés de presa de decisions de les mesures d'emergència, així com de les accions operatives sobre el terreny. De fet, es pretén que sigui un exercici operatiu de gran abast, amb la participació de tots els cossos de seguretat, per fer-ho el més real possible.

Paral·lelament, el conseller d'Interior ha anunciat una nova prova de sirenes per al 20 de setembre. En aquest cas, sí que afectarà el conjunt de la població.