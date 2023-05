Futur incert

Unió de Pagesos i la DOP Avellana de Reus es mostren preocupats per l'impacte que pot tenir la sequera en els pagesos joves i com pot afectar al relleu generacional en el sector de l'avellana. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, explica que la situació actual comportarà una "mala collita" que pot afectar el jovent que s'ha incorporat a la professió. "Tenen plans de millora i han de pagar crèdits", recorda Martín.

El sindicat agrari insisteix en la necessitat de "prendre mesures" perquè puguin continuar al sector i aquest "no acabi desapareixent" i alerten que a causa de la falta d'aigua, es podrien perdre 4.000 hectàrees d'avellaners al Camp de Tarragona que depenen de l'aigua del pantà de Riudecanyes.

La pagesa i presidenta de la DOP Avellana de Reus, Esther Gomis, comenta que la situació actual també afectarà els pròxims set anys, ja que és el que tarda a créixer un avellaner per tenir una producció "al cent per cent".

Per fer front al període de sequera, Unió de Pagesos ha presentat un document amb 50 mesures al Ministeri d'Agricultura on demanen, entre altres qüestions, la flexibilització dels cabals ecològics en les zones afectades per la sequera o modernitzar els sistemes de regadiu.