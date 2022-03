Programa d'onda cero Tarragona amb Pablo Alcaraz

La Ciutat Tarragona 30/03/2022

Podcast del programa La Ciutat del dimecres 30 de març de 2022. Actualitat. Entrevista a Sergi Boada, president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. A l'espai de la Ciència parlem amb Maite Novo del projecte per apropar clubs de ciència a joves d'entorns econòmics desafavorits. Històries de romans amb Joaquín Ruiz de Arbulo i Josep Anton Remolà com a convidat per parlar de la Villa dels Munts.