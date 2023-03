1.500 persones assisteixen a les Jornades "Treballa al Turisme" de la FEHT

La V Jornada ‘Treballa al Turisme’, organitzada per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) -l’entitat que representa el 90% de les places d’allotjament de la demarcació-, celebrada a firaReus Events, ha posat en contacte més de 40 empreses turístiques de la Costa Daurada amb 1.500 persones interessades a treballar al sector turístic. Aquest és un esdeveniment únic al sector turístic de Catalunya i està impulsat per la FEHT i per totes les associacions que en formen part.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, ha valorat la jornada molt positivament, “estem molt contents per la rebuda d’aquesta cinquena edició, tant per al nombre d’empreses participants, però sobretot per les 1.500 persones interessades a treballar al nostre sector. Sense dubte, ha estat l’edició amb més persones inscrites”. A més, ha afegit que “el tema laboral és un dels principals reptes que el sector turístic té enguany. A causa de la pandèmia molts dels nostres treballadors van haver de recol·locar-se en d’altres sectors. Ara, ens costa torna a recuperar les plantilles”. Tot i això, Cabré ha explicat que tornen a comprovar que la gent té ganes de tornar a treballar al turisme, i ha apuntat que, actualment, "el 90% de les nostres plantilles tenen contracte fix".

El perfil del demandant de feina al sector turístic és molt divers. Així, a la V Jornada hi ha assistit, tant estudiants que volen una feina per a la temporada estival, com també persones de totes les edats a l'atur i en situació de recerca de feina. Els oficis més demandats són: cambrer/cambrera de pisos, personal de manteniment, recepcionista, animadors i tots aquells relacionats amb la restauració, com cambrers o cuiners.

La V Jornada Treballa al Turisme ha comptat amb la col·laboració de Reus Promoció de l’Ajuntament de Reus i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La FEHT, representant el 90% de les places de la província de Tarragona

La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre que defensa els interessos de l’empresariat turístic de la província de Tarragona. Actualment, representa el 90% de les places turístiques de la província.

Dins la FEHT hi ha integrades les principals entitats i associacions privades que conformen el sector de l’hostaleria, el turisme i les activitats d’oci de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Així doncs, actualment hi formen part:

· L’Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre amb 100 hotels membres i 55.000 places -el 80% del total de places hoteleres a la província-.

· L’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre amb 54 associats i 66.000 places.

· L’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre amb més de 80 empreses i 24.800 places.

· L’Associació d’Agències de Viatge Receptives de la Costa Daurada amb 11 empreses membres.

· PortAventura World és soci com a empresa estratègica a la zona.

El principal objectiu de la FEHT és satisfer les necessitats dels professionals i les empreses d’aquests sectors, així com dinamitzar l’àmplia i variada oferta d’allotjament existent en aquesta demarcació a través d’una representativitat cohesionada.