Onda Cero Catalunya debat sobre l'impacte de la covid19 en l'ús de les TIC

Jornada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya

Aquest dimarts, a partir de les 19:05, Onda Cero Catalunya emet un programa especial per analitzar els canvis que el coronavirus ha provocat en el nostre dia a dia: el teletreball, l'educació on line, el comerç electrònic o les reunions familiars per videconferència. Internet ens ha salvat la vida? Aquests canvis han vingut per a quedar-se? Són algunes de les qüestions que abordarem en aquesta tertúlia amb experts.