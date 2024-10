Yolanda: "Gràcies a la FP he trobat feina amb 55 anys"

A Catalunya, un 50% dels aturats majors de 45 anys que cursen graus de Formació Professional aconsegueixen reinserir-se al mon laboral. Principalment en les famílies professionals de mecànica, electricitat i instal·lacions. I la Yolanda García n’és un exemple.

Després d’encadenar diverses feines i acomiadaments, va formar-se de nou amb 55 anys en el mon de les instal·lacions. Ara, ja amb un contracte indefinit sota el braç, celebra haver superat les barreres de l’edatisme i de raó de gènere per trobar feina en un sector molt masculinitzat.

Una història de superació

La Yolanda va treballar 18 anys com a funcionària interina a Correus fins que li van ocupar la plaça. Des d’aquell moment, el periple per trobar una feina estable es va anar complicant. Passaven els anys i sabia que la formació seria la seva solució, però amb més de 45 anys va endinsar-se en el món de la neteja per cobrir les seves necessitats econòmiques.

En quedar-se de nou a l’atur, va decidir invertir el seu temps en formar-se. Primer en un curs no homologat de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques. L’experiència va ser enriquidora, però no va aconseguir una titulació oficial. Un problema que se sumava a l’edatisme i al rebuig de moltes empreses de contractar una dona per fer feines històricament d’homes.

Finalment, amb 55 anys va conèixer la Formació Professional. Aquest cop va realitzar un curs, també vinculat a les instal·lacions, però aconseguint el certificat de professionalitat l’octubre del 2023. I sí, malgrat se la única dona en el departament d’instal·lacions, va realitzar les pràctiques amb moltes ganes.

A l’empresa li va agradar la seva manera de treballar i, després d’haver perdut la feina en diferents ocasions, amb 57 anys pot dir orgullosa que ha aconseguit un contracte indefinit.

Polítiques actives

Avui en dia, el 60% dels aturats a Catalunya son persones majors de 45 anys. Una xifra que la Generalitat es veu obligada a reduir per, entre d’altres, revertir la paradoxa que viu el món del treball. Les empreses denuncien falta de mà d’obra mentre les xifres de l’atur s’han estabilitzat als voltants dels 400.000 desocupats des del tercer trimestre del 2021.

I a banda d’importar talent, el Servei Català d’Ocupació ja està treballa en un pla de xoc personalitzat per erradicar l’edatisme. La clau passa per formar de nou les persones desocupades i convertir-les en un atractiu per a les empreses. "Estem apostant perquè les persones majors de 45 anys escullin la FP per millorar la seva qualificació amb una formació recent", apunta a Onda Cero en Miquel Carrión, sotsdirector de Qualificació Professional del SOC.

Avui en dia tenen a disposició de la ciutadania més de 600 programes de Formació Professional. Una via que les empreses ja utilitzen com a eina de reclutament. "La FP pot reconvertir les persones desocupades en un atractiu per a les empreses que avui en dia demanden mà d'obra i ofereixen bones condicions", apunta Carrión.

De fet, cada vegada més empreses s’estan adherint als cursos de Formació Professional Dual. Una opció que permet als desocupats formar-se des dels centres de treball alhora que duu a terme les feines que el permetran reinserir-se de nou al mercat del treball.