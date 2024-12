El World Trade Center celebra el Nadal amb concerts, cinema i espectacles

El cor d’aquest complex és La Plaça, un lloc perfecte per a la desconnexió. És un jardí amb tarongers en el qual es pot estar a l’ombra o al sol. Aquí, aquest Nadal s’hi ha instal·lat un gran arbre i una il·luminació perfecta per a aquests dies. A més, s’ha preparat una programació especial amb un concert, sessions de cinema immersiu i la rebuda als Reis de l’Orient.

Dilluns 2 de desembre del 2024 / 18h

El Nadal donarà el tret de sortida aquest dia al World Trade Center amb l’encesa d’un arbre natural que s’ha instal·lat a la plaça del recinte. A més, també s’il·luminarà tot l’espai amb un ambient que convidarà a la celebració d’aquestes festes.

Dimecres 4 de desembre del 2024 / 18h

Aquest dia se celebrarà un concert de música clàssica en format Candlelight. Serà un format íntim i màgic que inclourà un tribut a la banda Coldplay i també cançons nadalenques. És una cita dissenyada per arribar al gran públic i connectar diferents sensibilitats musicals.

Dimecres 11 de desembre del 2024 / 18h

Aquest dia serà la primera cita amb el cinema de temàtica nadalenca. Es projectarà la pel·lícula Love Actually, que podrà gaudir-se amb auriculars immersius. A més, hi haurà crispetes i xocolata desfeta. Serà un moment perfecte per rememorar aquest film que protagonitzen Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth i Liam Neeson, entre d’altres.

Divendres 13 de desembre del 2024 / 18h

Aquí hi haurà la segona cita amb el cinema de temàtica nadalenca. Es projectarà la pel·lícula Robot Salvaje, que també es podrà gaudir amb auriculars immersius. Es tracta d’un film familiar que convida a compartir l’esperit nadalenc. Hi apareixen les veus de grans noms de Hollywood com Pedro Pascal o Catherine O’Hara. I també s’acompanyarà de crispetes i xocolata desfeta.

Dimarts 17 de desembre del 2024 / 18h

Aquest dia hi haurà un espectacle per a tots els públics amb improshow, un concurs de jerseis nadalencs i un fotomatón temàtic que vol alegrar el dia a tota la família.

Dijous 19 de desembre del 2024 / 18h

Aquest serà un dia molt especial. El World Trade Center Barcelona oferirà un espectacle de llums de 15 minuts dissenyat per gaudir d’una experiència visual única. Serà una gran cita a les portes dels grans dies de les festes de Nadal.

Els Reis d'Orient passaran pel World Trade Center

La tarda del 5 de gener és un dels moments més especials i més esperats de l’any. Ses majestats els Reis d’Orient arribaran a Barcelona, com sempre, per mar. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran de terres llunyanes a bord del Pailebot Santa Eulàlia, que atracarà al Moll de la Fusta, davant del Portal de la Pau. Per poder arribar a aquest punt, abans passaran pel World Trade Center Barcelona. Així doncs, les famílies podran acostar-se als molls del recinte per gaudir d’unes vistes privilegiades i viure la màgia d’aquesta rebuda.

El programa de Nadal al World Trade Center Barcelona | World Trade Center Barcelona

Tres edificis, una causa

Aquest Nadal, el World Trade Center Barcelona omplirà d’esperit nadalenc els tres edificis del complex unint esforços per a una única causa solidària: ajudar mares i infants en situació d’exclusió social. Tot el recinte treballarà conjuntament col·laborant amb una iniciativa que dona suport a mares en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és aconseguir recursos per a les persones que més ho necessiten.

El World Trade Center s'obre a la ciutadania

World Trade Center Barcelona és el lloc de trobada d’innovació, idees i talent. És una comunitat que acompanya els projectes que acull. La comunitat d’oficines compta amb terrasses a la primera planta que es conceben com a un complement per als llogaters. Però a banda de l’activitat professional, al recinte s’hi poden trobar restaurants com Green Vita, Restaurante Eat, International Café o el Club WTCB Restaurant & Lounge. A més, el World Trade Center Barcelona compta amb un aparcament de llarga estada per a cotxes i motos. Tot plegat es completa amb l’Hotel Eurostars Grand Marina Barcelona, un cinc estrelles amb vistes al mar. El recinte s’obre a la ciutadania per ser un espai integrador i accessible.

La Plaza del World Trade Center Barcelona, al Moll de Barcelona | World Trade Center Barcelona

