Visto para sentencia el segundo juicio a Quim Torra sin la presencia del ex president de la Generalitat

LEER MÁS El Constitucional avala la inhabilitación de Quim Torra por un delito de desobediencia

El juicio se ha celebrado en la sección penal 6 de la Ciutat de la Justicia de Barcelona. Antes de la vista, en un video difundido a través de las redes sociales, Quim Torra ha justificado su ausencia porque "no quiere legitimitar esta farsa" y ha pedido el amparo de la justicia europea.

En esta línea, su abogado, Gonzalo Boye, ha recriminado a la fiscalía y a la acusación particular, ejercida por Impulso Ciudadano, que hayan hecho "un alegato político y ninguna valoración de prueba porque dan por supuesto que la juez va a condenar". Boye también ha criticado que hayan tratado a Torra como "un reincidente" y se ha preguntado si "no hubiera sido más sencillo quemarlo en la hoguera".

Insumisión institucional

En cambio, la fiscalía ha recordado que Torra reivindicó públicamente que desobedecería las órdenes del TSJC de retirar la pancarta a favor de los presos y que nunca tuvo la voluntad de respetar las decisiones judiciales porque estaba instalado en " la insumisión institucional".

La acusación particular, ejercida por la plataforma Impulso Ciudadano, ha asegurado que la incomparencia de Torra, el vídeo difundido esta mañana y las pruebas practicadas en el juicio acreditan que"de forma palmaria" el ex presidente catalán ha vuelto a cometer un delito de desobediencia. La fiscalía ha pedido para Torra una inhabilitación especial de un año y ocho meses y una multa de 30 mil euros. La acusación particular eleva su petición a los dos años de inhabilitación.