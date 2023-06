Vist i plau de LaLiga al pla de viabilitat del Barça

La Junta Directiva del Barça ha rebut amb satisfacció i alleujament la notificació de la Lliga donant el vist i plau al pla de viabilitat que li va presentar el club blaugrana. Aquest ok permet d’entrada, inscriure els futbolistes renovats o que estan a la sala d’espera per ser inscrits, com ara Gavi, Araujo, Balde, Sergi Roberto, Iñaki Peña o Marcos Alonso. En el cas de Gavi, a més, ja ho podía fer des d’ahir a la tarda, quan l’Audiència de Barcelona va estimar el recurs del Barça contra l’anul·lació de la mesura cautelar que obligava a la inscripció del migcampista andalus que ara és a tots els efectes futbolista del primer equip blaugrana. La resolució és ferma i no hi ha possibilitat de presentar recurs contra ella.

Tornant al vist i plau de la Lliga al pla de viabilitat, aquest permetrà, a més, al Barça oficilialitzar altres operacions pendents. La primera, el fitxatge d'Iñigo Martínez, amb qui manté un acord des de fa un parell de mesos. El central basc ja es troba a Barcelona per tancar definitivament la seva incorporació a l’equip blaugrana.

L'ok de la Lliga no evita que la situació financera del Barça continui sent molt delicada. El club segueix excedint en molt el fair play financer i, està obligat a reduir en uns 250 milions d’euros la seva massa salarial. Per tant, continua sotmès a la norma del 40 per cent. És a dir, que de cada 100 milions d’euros extraordinaris ingressats, només el 40 per cent podrà ser utilitzat per inscriure jugadors. Tot passa per vendre jugadors, fet complicat perquè els transferibles tenen contracte en vigor i tenen la paella pel mànec. Si no hi traspassos, les restriccions per fitxar o per poder inscriure a Messi són enormes, per no dir insalvables.