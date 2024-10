Vintage, l’estranya parella

Vintage és la història del Paco (Abel Folk) i del Genís (Lluís Villanueva), dos homes de 60 anys amb personalitats totalment diferents que veuen com el món està canviat sense que ells s’hagin adaptat. Una sèrie ambientada a Barcelona que farà reflexionar a una generació, però que també és adequada per la resta.

[[H3:Escenaris de pel·lícula]]

Com sempre en aquesta secció, l’Eugeni Osàcar ens revela els escenari on s’han rodat les pel·lícules o les sèries de les que parlem.

Vintage es va rodar l’estiu del 2023 majoritàriament a Barcelona, tot i que també hi ha alguna localització fora de l’àrea metropolitana.

Comencem amb dos espais que apareixen en les primeres escenes. A l’inici del primer capítol veiem una festa plena de gent amb glamour. Allà és on coneixem el Paco i podem intuir com és aquest personatge. Aquesta escena es va rodar a la Biblioteca Almirall.

Poc després coneixem al Genís. Ho fem durant la presentació d’un dels seus llibres a una llibreria que existeix de veritat: la Llibreria Altaïr a Gran Via de les Corts Catalanes.

Anem ara a la casa del Paco, una casa que identifica perfectament al personatge. Doncs bé, aquesta casa existeix i està ubicada al Carrer Palou número 23 a Vallcarca.

Un altre dels escenaris que més apareix a la sèrie és el local en el que es troben el Paco i el Genís per explicar-se les seves misèries. Aquest bar ja està tancat, però era el mític Milano Cocktail Bar de la Ronda Universitat.

Ara si, marxem de Barcelona per localitzar dos escenaris més. El primer és la Masia Museu Serra de Cornellà, que actua com espai on se celebra la presentació d’un nou vi a la que estan convidats el Paco i el Genís.

Per últim, anem fins al magatzem Pasqual Sala de Terrassa, que fa les vegades de jutjat.