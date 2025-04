Guerra al Congo: "És el conflicte que s'ha cobrat més morts des de la 2ª GM"

A la República Democràtica del Congo, d'ençà que el gener el grup rebel M23 va fer-se amb la capital de la regió de Kivu Norte, Goma, els morts a la zona s'han multiplicat . El grup rebel compta amb el suport dels soldats de Ruanda i s'enfronta gairebé diàriament contra les forces armades del Congo i els seus aliats. Com explica la directora tècnica d'una de les ONGs que treballen a la zona, la Carme Altayo de Solidaritat Castelldefels Kasando, un dels problemes és "la poca presència que té el conflicte als mitjans de comunicació". "Es parla molt d'Ucraïna i Gaza, però del Congo molt poca gent en sap res", afegeix.

La seva ONG treballa des del 1990 per dotar d'ajudes les zones afectades pel conflicte. Una guerra que, com matisa Altayo, "no només afecta la província de Kivu Norte sinó que està present en moltes ciutats de la resta de províncies. És una guerra oberta". Ara, per recollir fons i mantenir el projecte a la zona, l'ONG ha organitzat un concert solidari amb la participació de sis corals, que tindrà lloc a Castelldefels el dissabte 5 d'abril.