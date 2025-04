Vicco presenta el seu primer tema en català, Stic Paprika

Victòria Riba, Vicco, va assolir la fama al 2023 quan va participar al Benidorm Fest amb ‘Nochentera’. Com tots sabem, no va ser la cançó escollida per representar-nos a Eurovisión, però es va convertir en una de les cançons de l’estiu. Aquest 2025, torna amb nous temes, entre ells, el seu primer en català.

Un 2025 ple de música

El 22 d’abril, Vicco va presentar el que és el seu primer tema en català, ‘Stic Paprika’, on ens parla, per primera vegada d’ella mateixa.

A banda d’aquest tema en català, Vicco ens sorprèn amb ‘Bailar y llorar’, un cant a la resiliència que parla de com afrontar un dol sentimental.

Amb Vicco hem parlat de tot el que ens espera per aquest 2025, però també hem recordat bona part de la seva carrera, des que va començar amb 9 anys a composar fins al seu pas per el Benidorm Fest.