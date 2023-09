Via Laietana: 21 mesos per acabar 600 metres

Gairebé dos anys en obre per 600 metres de carrer. EL problema és que la Via Laietana amaga diverses infraestructures que no es veuen a simple vista. Entre altres, el metro, una galeria de serveis i un col·lector d'aigües, que afecta a diversos claveguerams de la ciutat. Això els obligarà a dur a terme un treball molt més quirúrgic que l'habitual.

Mentre durin les obres des de la plaça d'Antoni Maura fins al passeig Colom, l'Ajuntament ha introduït i introduirà alguns ajustos amb semàfors, de girs i passos de vianants per millorar la circulació de vehicles a la zona. De fet, les obres han provocat importants embussos en determinades hores.

És per aquest motiu que des de l'Ajuntament demanen als ciutadans que no passin amb el seu vehicle propi per aquest carrer a no ser que sigui imprescindible.

Aquesta segona fase d'obres elimina definitivament un carril de pujada i en deixa provisionalment només un de baixada per al transport privat i el públic. El consistori calcula que en hora punta travessar la Via Laietana de dalt a baix costa el doble de temps que abans de les obres.