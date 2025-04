Veus del sector qüestionen la crisi "sense precedents" anunciada per Freixenet

Veus del Consell Regulador de la DO Cava qüestionen que el sector estigui immersa en una crisi sense precedents. Un missatge fatalista que utilitza Freixenet, l’empresa líder del sector a Catalunya, per justificar l’acomiadament de 180 treballadors.

Els treballadors de Freixenet es van assabentar cap a les 10 del matí que la companyia volia acomiadar a través d'un Expedient de Regulació d'Ocupació gairebé un 25% de la plantilla. L’empresa assegura que no té més opcions que reestructurar l’empresa davant la caiguda de la producció de raïm i l’increment dels costos de producció per la sequera.

Ara bé, veus dels Consell Regulador, del qual Freixenet n’és membre amb dues vocalies, ho posen en entredit. Fonts de D.O. Cava recorden a Onda Cero que el Consell Regulador, que depèn del Ministeri d’Agricultura, va aprovar l’any passat "un paquet de mesures excepcionals" per combatre els efectes de la sequera. Enguany, però, no s’han renovat, ja que els tècnics asseguren que amb les pluges de les darreres setmanes els nivells de producció d’aquest 2025 seran millors que els de les passades collites. "No compartim", diuen, els missatge fatalista de Freixenet.

D’altra banda, des d’Unió de Pagesos ho veuen com mesura de pressió encoberta. I anirem pam a pam per entendre aquesta reflexió. És cert que l’any passat la caiguda de la producció va ser dràstica, es van deixar de collir fins a 50 milions de quilos de raïm. El que suposa pèrdues de fins a un 40% en diversos punts de Catalunya. Per això es va permetre, entre altres mesures, incorporar noves varietats a la DO i augmentar la pressió de les premses per treure més suc del raïm. Dues mesures que ja contradiuen el principi de qualitat recollit per la normativa del Consell Regulador.

Des de Freixenet, però, van mostrar-se descontents amb aquestes mesures, que van titllar de "poc flexibles", tal i com asseguren des d'Unió de Pagesos. És més, Josep Marrugat, membre de l’executiva de la comissió permanent nacional d'aquesta entitat, que també formen part del Consell, assegura a Onda Cero que ja l'any passat van aplicar polítiques de pressió. "Freixenet va anunciar la retirada de 30 milions d'ampolles, és a dir, ja estan jugant a tot", apunta. A més, afegeix que "ara pretenen que el cava deixi les normes a un costat i faciliti que s'omplin ampolles com sigui". En paral·lel, van acordar amb els treballadors un ERTO, un expedient temporal. Va durar tan sols 1 mes.

Segons Marrugat, l’empresa líder del sector, està pressionant perquè el Consell admeti la venda d’ampolles amb raïm collit fora del territori delimitat pel Ministeri d’Agricultura. Per tot plegat, creuen que aquest ERE respon únicament a interessos econòmics i no pas a una reestructuració del la companyia obligada pels efectes de la sequera.

La dedicació d'un poble

Ens trobem davant del primer ERE de Freixenet en més de 100 anys d’història. Una història arrelada a un municipi, Sant Sadurní d’Anoia, on hi viu bona part de la plantilla que veu perillar 180 llocs de treball.

La situació és preocupant i els treballadors també dubten que la sequera i la crisi del sector siguin els motius de fons d’aquest 180 acomiadaments. Sobretot, pel que viuen dia rere dia en els seus llocs de treball. "No és una tasca fàcil suplir una baixa en cap sector de la companyia", apunta l'Antonio Domínguez, responsable del sector del cava de CCOO d’Indústria de l'Alt Penedès.

Domínguez assegura que "tothom qui viu a Sant Sadurní d'Anoia té un germà, un cosí o un veí que té un vincle estret amb Freixenet". Es tracta d’una localitat de 14.000 habitants. De Freixenet no viuen només els seus treballadors, també hi ha petits empresaris que son proveïdors de matèries primeres. A més, el seu pes en l’economia municipal és força destacable.

En aquest context, i a falta de conèixer al detall la lletra petita de la proposta d’ERO, reclamen que la retirin de forma immediata juntament amb la UGT i USOC. En paral·lel, inicien un període de mobilitzacions que començarà dijous vinent, coincidint amb l’1 de maig, quan els treballadors es desplaçaran fins a la capital catalana. De cara al futur, i amb l’optimisme d’arribar a acord negociant, no descarten la convocatòria d’una vaga general.