Verge, en el minut de silenci pel tretzè feminicidi de l'any: "No hem arribat a temps"

La plaça Sant Jaume de Barcelona ha acollit aquest divendres un minut de silenci pelfeminicidi que es va produir a la ciutat dilluns. Segons el Departament d’Igualtat i Feminismes, es tracta de la tretzena víctima mortal per violència masclista a Catalunya des de principis d’any.

D’aquestes tretze víctimes, vuit eren dones i cinc eren infants, tal com ha recordat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Ella mateixa ha encapçalat el minut de silenci davant l’Ajuntament de Barcelona, al costat de l’alcalde Jaume Collboni. Verge ha lamentat que en aquest hagin fallat els mecanismes contra la violència masclista.

"Cada vegada tenim eines més potents i més preparades per salvar vides, i ho estan fent, però aquest cop no ens han permès arribar a temps. Seguirem posant tots els esforços per erradicar les violències masclistes, amb més recursos, més serveis, més formació, més prevenció i més coordinació entre institucions", ha declarat.

Presó provisional per a la parella de la víctima

El darrer feminicidi que s'ha produït a Catalunya va tenir lloc dilluns al barri barceloní del Guinardó, on una dona va morir en caure des d’un balcó. La policia va detenir la seva parella com a principal sospitós de la mort, i el jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Barcelona va decretar el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança.

Segons la interlocutòria, l’home agredia habitualment la seva parella. La nit dels fets, diversos testimonis asseguren que els van sentir discutir al balcó fins que hi va haver un cop molt fort i es va acabar la conversa. Tot seguit, l’home hauria sortit corrents de casa per anar-se'n a casa d’uns familiars.