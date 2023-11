Unir la mirada de Catalunya amb Colòmbia

Enguany, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia celebra la seva 21a edició dedicada al narcotràfic i a la seva afectació sobre els drets humans colombians. La presidenta de la Taula explica a 'La Brúixola' que està formada per 32 entitats i que es va crear "en el moment en què el conflicte armat al país estava a un punt molt àlgid".

Pel que fa a la situació actual del país, Maria del Rosario celebra que "tenim per primera vegada un govern diferent del dels últims dos-cents anys" i "hem aconseguit la signatura d'un acord de pau, ara ja fa set anys". Assegura que "no és fàcil de construir cinquanta anys de conflicte armat" i reconeix que encara no es pot dir que Colòmbia sigui un país en pau.

Pel que fa al narcotràfic, Maria del Rosario Vázquez és partidària d'evitar el prohibicionisme per no afavorir als narcotraficants i denuncia que "continua sent una economia il·legal que colpeja fortament als més pobres". Reclama que no hauria de ser "un problema de policia, sinó de salut pública" i reconeix que "necessitem que ens deixin de veure com els protagonistes de la sèrie Narcos".