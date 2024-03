Unió de Pagesos veu amb escepticisme el gest d'Europa per protegir els productes autòctons

Un mes després de la fi de les protestes dels pagesos a Catalunya i arreu del continent, la Unió Europea ha fet un pas endavant per donar resposta a les seves demandes. Els ministres europeus d’Agricultura han aprovat la modificació de la Política Agrària Comuna, que ara ha de passar per Estrasburg. D’altra banda, han aprovat la reforma del reglament de les denominacions d’origen (DO) i les indicacions geogràfiques protegides (IGP).

Aquesta novetat pretén blindar els productes autòctons davant la competència deslleial que es pot exercir des de països extracomunitaris. Cal tenir en compte que Espanya és el tercer país europeu amb més productes protegits, i que Catalunya té 35 d’aquests productes.

Des del sindicat Unió de Pagesos, molt actiu en les protestes que van fer els agricultors durant el mes de febrer, denuncien la situació que es dona actualment: "A Europa podem tenir molt blindades les DO, però la regulació mundial pot permetre que, per exemple, als Estats Units hi hagi una marca que es digui Prioritat. La cosa va d'això", ha assenyalat Josep Carles Vicente, responsable d’organització de l'entitat, en declaracions a Onda Cero.

Objectiu a curt termini: millorar la llei espanyola

És per això que, tot i que veu amb bons ulls aquest gest que s’ha fet des d’Europa, Vicente creu que, almenys de moment, servirà de poc. Considera que, per ara, és només “un gran enunciat” i recorda que el 9 de juny hi haurà eleccions al Parlament Europeu.

Per això, afirma que la prioritat és centrar-se a millorar la legislació estatal. "Està molt bé que es blindin al màxim les DO, però el que ens convé, i el més immediat, és que la llei de la cadena alimentària, a nivell de l'estat espanyol, s'obri i es modifiqui", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha deixat clar que des del sindicat Unió de Pagesos continuaran “fent feina a casa” i pressionant per reforçar la llei que més els afecta.