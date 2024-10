El turisme finançarà la climatització de les escoles barcelonines

Davant la pressió turística que pateix la ciutat, el PSC, Junts, els Comuns i Esquerra van aprovar al juny aquest increment de 75 cèntims. Segons càlculs aproximats del consistori, aportarà al 2025 20 milions més a les arques públiques sumat un total de 100 milions anuals.

Tot plegat, sense tenir en compte què recapta gràcies a l’impost turístic autonòmic. Segons el professor de l’EAE Business School, Diego Santos, ens trobem davant una mesura "estratègica i equilibrada". En declaracions a Onda Cero, Santo defensa alerta de "la despesa que genera el turisme en ciutats com Barcelona, per això se'ls ha de gravar i destinar els diners a mantenir o millorar els serveis públics".

Santos valora positivament que l’Ajuntament aposti per gestionar el turisme, deixant de banda la promoció indiscriminada del territori. I aquesta és la voluntat del consistori. Que la recaptació fiscal contribueixi en la despesa que genera el turisme i que generi un retorn social.

El director de turisme del consistori, Xavier Suñol, ha explicat als micròfons d’Onda Cero que "amb aquests diners es finançarà la climatització de les 170 escoles públiques de Barcelona". Sense concretar un calendari concrets, assegura Suñol que els 100 milions que requereix aquest projecte sortiran de les butxaques dels turistes.

I l’augment de la fiscalitat és una de les 55 actuacions que l’executiu del PSC vol dur a terme per gestionar el turisme. Estem arribant al límit, assegura Suñol, qui situa com a objectiu atraure el visitant de qualitat. A més, posa de manifest que no els consta que des del sector siguin contraris a aquests increment fiscal. De fet, remarca que "diverses capitals de província espanyoles reclamen aquest recàrrec per seguir el camí iniciat de Barcelona".