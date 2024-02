El triunfo de Beth que la llevó a Eurovisión

En aquel año, Beyonce comenzaba a despuntar como la grandísima artista que es. Con su tema 'Crazy in love' consiguió gran éxito. Lo hizo tras abandonar la formación Destiny's Child. Esta canción es considerada una de las mejores de la historia y entra dentro del top 3 de las mejores canciones de la década de los 2000.

The Black Eyed Peas puso ritmo al año 2003

Nuestra compañera Montse Valls también nos ha traído música de The Black Eyed Peas. Con su 'Where is the love' nos ha puesto a bailar. Forma parte del tercer álbum de estudio de la banda, titulado 'Elephunk'. La canción cuenta con la voz de Justin Timberlake, aunque no aparezca en los créditos de la canción. Es un tema que habla sobre la paz en el mundo que empezó a componerse tras los atentados del 11S en Estados Unidos.

La sintonía de la serie 'Los Serrano'

Aquel 2003 fue un gran año para la ficción española. Y es que se comenzó a emitir en Telecinco la serie 'Los Serrano', que contaba con una sintonía de cabecera compuesta por Fran Perea, que también era uno de los protagonistas en pantalla. Con su 'Uno más uno son siete' hemos sentido la nostalgia de aquellos años.