Es treballa per trencar l'estigma, el tabú i la solitud amb què les persones porten el seu dol per suïcidi.

El suïcidi encara és una mort ignorada socialment, encara suscita temors enormes, ignorància incomprensible i sobretot un terrible silenci que recau amb tot el pes sobre els que han patit una pèrdua per aquesta causa. El suport al dol dels supervivents és un recurs necessari alhora que preventiu per a una població que pot ser de risc. La probabilitat de presentar un duel complicat o patològic a la població de supervivents per suïcidi es pot situar al voltant del 40%. Per això des de DSAS considerem urgent la posada en marxa de polítiques de prevenció del suïcidi. Que no es demorin més. Carles Aguilar parla amb Carles Alastuey, Vicepresident de Després del Suïcidi - Associació de Supervivents