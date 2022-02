Tractament dels tumors cerebrals, trastorns de la columna vertebral i problemes vasculars del sistema nerviós central al Centre Integral en Neurociències HM CINAC Barcelona.

HM CINAC (Centre Integral de Neurociències AC) suposa l'aposta de HM Hospitals per oferir un programa que abasti tota l'àrea de les neurociències des d'un enfocament multidisciplinari destinat al millor diagnòstic i tractament de pacients amb patologia neurològica i neuropsiquiàtrica. Aquest centre monogràfic segueix les prioritats d'assistència transversal, integrada, especialitzada i consensuada, així com l'experiència positiva en resultats registrada aquests darrers anys. En el cas de l'HM CINAC, el centre ofereix una oferta completa per al diagnòstic i tractament de les malalties neurodegeneratives, neurofuncionals i psiquiàtriques, i compta amb l'última tecnologia en aquesta àrea i amb els millors professionals de les especialitats implicades. El Centre Integral en Neurociències HM CINAC Barcelona va iniciar el seu camí fa tres anys, especialitzant-se bàsicament en tres àrees: tractament dels tumors cerebrals, trastorns de la columna vertebral i problemes vasculars del sistema nerviós central. Carles Aguilar entrevista el Dr. Cristóbal Perla, Cap de Neurocirurgia de HM Nou Delfos de Barcelona.